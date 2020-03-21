Специалисты объяснили создание реестра недееспособных лиц

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) указали, что создание реестра недееспособных лиц поможет сократить конфликты и судебные тяжбы при осуществлении сделок с имуществом.

Как написала газета «Известия», законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму 19 марта. Вести базу данных поручат нотариальной палате.

Нотариусы напомнили, что в стране сейчас нет базы данных о лицах, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. А это играет большую роль в юридических делах — некоторые сделки с недееспособными могут быть признаны недействительными.

«С проблемами в рамках заключения сделки может столкнуться и сам недееспособный гражданин, поскольку в силу заболевания он не способен осознавать характер сделки, оценивать выгодность или невыгодность ее условий, сопоставлять реальные последствия сделки со своими личными ожиданиями и т. д.», — указали в ФНП.

Ситуация, при которой один участник сделки не обладает полнотой информации о дееспособности другого, может привести к правовым конфликтам и ненужной нагрузке на суды.

Ранее нотариусы назвали документы, которые подделывают чаще всего.