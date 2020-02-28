Специалисты объяснили, почему молодые люди выбирают женщин старше

Денисов-Мельников рассказал, что около 20% мужчин привлекают женщины значительно их старше. Он объяснил, что это связано с гиперопекой матери в детстве, и «после мамы они ищут себе другую маму, но уже в виде жены».

Также он уточнил, что 35-летняя женщина и 20-летний мужчина подходят друг другу в сексуальном плане, так как оба находятся на пике сексуальности.

Качмар сказала, что такая ситуация связана с тем, что молодой человек просто не смог влиться в семью, и в идеале пасынок не может вызывать у мачехи сексуальное влечение.

«В курсе подготовки для приемных родителей мы говорим, что разница в возрасте между ребенком, который попадает в семью, и родителей должна быть все-таки довольно заметной», — пояснила она.