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    13 июля 2021, 18:32

    Специалисты объяснили, почему комнатные растения нельзя поливать на солнце

    Дарья Морозова

    Основатели салона комнатных растений Ксения Гневашева и Яков Белых рассказали, что растения в глиняных горшках нельзя поливать на солнце, и объяснили, почему так делать нельзя. Об этом сообщила «Газета.ru».

    Дело в том, что вода на открытом солнце сильно нагревается и может навредить корням. Также нежелателен полив холодной водой, так как корни могут замерзнуть. Важно, что в жаркие дни поливать растения следует регулярно.

    «Желательно это делать каждый день, так как листва нуждается в дополнительном охлаждении, особенно это касается тропических цветов», — рассказали эксперты.

    Они уточнили, что лучше всего это делать утром или вечером, так как в жаркий день вода высыхает, не успев увлажнить корни.

    Эксперты добавили, что летом растения не нужно удобрять, так как это будет для них дополнительной нагрузкой в жару. Кроме того, нельзя ставить их под кондиционером.

    Ранее дачникам дали несколько простых советов по уходу за грушей. Во-первых, дерево лучше всего сажать на возвышенности с южной стороны. Это связано с тем, что оно плохо переносит застой воды в корнях.