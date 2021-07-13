Специалисты объяснили, почему комнатные растения нельзя поливать на солнце

Основатели салона комнатных растений Ксения Гневашева и Яков Белых рассказали, что растения в глиняных горшках нельзя поливать на солнце, и объяснили, почему так делать нельзя. Об этом сообщила «Газета.ru».

Дело в том, что вода на открытом солнце сильно нагревается и может навредить корням. Также нежелателен полив холодной водой, так как корни могут замерзнуть. Важно, что в жаркие дни поливать растения следует регулярно.

«Желательно это делать каждый день, так как листва нуждается в дополнительном охлаждении, особенно это касается тропических цветов», — рассказали эксперты.

Они уточнили, что лучше всего это делать утром или вечером, так как в жаркий день вода высыхает, не успев увлажнить корни.

Эксперты добавили, что летом растения не нужно удобрять, так как это будет для них дополнительной нагрузкой в жару. Кроме того, нельзя ставить их под кондиционером.

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