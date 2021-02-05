Специалисты объяснили, почему дети легче переносят коронавирус

«Коронавирусы, которые являются братьями современного коронавируса в какой-то степени дают возможность иметь иммунитет. Детишки довольно часто болеют респираторными инфекциями, особенно те, которые ходят в детские учреждения, часто общаются между собой и заражаются. „Проиммунивание“ происходит», — объяснил Малышев.

Коронавирусы занимают 15-20% среди всех респираторных заболеваний.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов не поддержал данное утверждение. Он считает, что для формирования долгосрочного клеточного противовирусного иммунного ответа не достаточно контакта с респираторными заболеваниями, в частности, с коронавирусами.

«Дети болеют меньше и легче в силу количества рецепторов через которые вирус проникает в клетки и отсутствия тех факторов риска, которые определяют тяжелое течение коронавируса», — рассказал эксперт.

Если ребенок страдает от диабета, ожирения или онкологического заболевания, он так же уязвим перед вирусом, как и взрослые.