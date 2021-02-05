facebook_pixel
    05 февраля 2021, 13:31

    Специалисты объяснили, почему дети легче переносят коронавирус

    Алена Макаренко

    Иммунитет к коронавирусу у детей формируется за счет того, что их организм часто сталкивается с подобными инфекциями. Таким мнением поделился бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев, сообщило агентство Ura.ru.

    «Коронавирусы, которые являются братьями современного коронавируса в какой-то степени дают возможность иметь иммунитет. Детишки довольно часто болеют респираторными инфекциями, особенно те, которые ходят в детские учреждения, часто общаются между собой и заражаются. „Проиммунивание“ происходит», — объяснил Малышев.

    Коронавирусы занимают 15-20% среди всех респираторных заболеваний.

    Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов не поддержал данное утверждение. Он считает, что для формирования долгосрочного клеточного противовирусного иммунного ответа не достаточно контакта с респираторными заболеваниями, в частности, с коронавирусами.

    «Дети болеют меньше и легче в силу количества рецепторов через которые вирус проникает в клетки и отсутствия тех факторов риска, которые определяют тяжелое течение коронавируса», — рассказал эксперт.

    Если ребенок страдает от диабета, ожирения или онкологического заболевания, он так же уязвим перед вирусом, как и взрослые.