Специалисты назвали ущерб от незаконной вырубки лесов

Один из важных факторов, способствующий нарушению лесного законодательства — отсутствие информационной платформы. Контролирующим органам негде обмениваться информацией о движении леса от его заготовки, транспортировки до таможенного оформления и вывоза за пределы страны.

Вторым фактором является низкая зарплата лесников. В некоторых регионах она составляет 14 тысяч рублей.

Дмитрий Шатохин, член Совета Федерации, высказался об оплате труда работников сферы.

«Лесные службы не только охраняют лес от незаконных рубок, но и занимаются лесовосстановительными работами, формированием участков для лесного бизнеса, лесопожарной деятельностью. И при этом зарплата сильно отстает от средней по стране. Сегодня — это чуть не более 20 тысяч, что делает эту профессию непрестижной», — заключил он.