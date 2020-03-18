    18 марта 2020, 09:06

    Специалисты назвали ущерб от незаконной вырубки лесов

    Анастасия Кременчугская

    Счетная палата опубликовала данные за прошлый год. Она сообщила, что ущерб от незаконной вырубки лесов составил более 5,6 миллиарда рублей. Об этом написала «Парламентская газета».

    Один из важных факторов, способствующий нарушению лесного законодательства — отсутствие информационной платформы. Контролирующим органам негде обмениваться информацией о движении леса от его заготовки, транспортировки до таможенного оформления и вывоза за пределы страны.

    Вторым фактором является низкая зарплата лесников. В некоторых регионах она составляет 14 тысяч рублей.

    Дмитрий Шатохин, член Совета Федерации, высказался об оплате труда работников сферы.

    «Лесные службы не только охраняют лес от незаконных рубок, но и занимаются лесовосстановительными работами, формированием участков для лесного бизнеса, лесопожарной деятельностью. И при этом зарплата сильно отстает от средней по стране. Сегодня — это чуть не более 20 тысяч, что делает эту профессию непрестижной», — заключил он.