Специалисты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Охранник и пародонтолог вошли в топ вакансий по зарплате в Москве. Майский рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами составил сервис по поиску работы «Работа.ру».

На зарплату от 400 тысяч рублей может рассчитывать директор по E-commerce. Вакансию выложила крупная федеральная текстильная компания, сообщило РИА «Новости», в распоряжении которого оказались результаты рейтинга.

До 300 тысяч рублей предлагают менеджеру по продажам строительных материалов. Компания компенсирует сотруднику транспортные расходы, занятия спортом и корпоративный отдых. На 50 тысяч меньше может рассчитывать HR-директор. Международная компания предлагает заработную плату в размере 250 тысяч рублей.

В частный дом в Подмосковье требуется семейная пара для помощи по хозяйству. Работникам обещают 250 тысяч рублей в месяц и проживание. За эти деньги они должны обеспечить порядок в доме, уход за гардеробом семьи, приготовление пищи, содержание в чистоте территории и бассейна, а также уход за собакой.

До 200 тысяч рублей может зарабатывать стоматолог-пародонтолог в частной клинике. Для сотрудников и членов его семьи работодатель предоставляет систему скидок.

В загородный дом требуется охранник, которому готовы платить 180 тысяч рублей в месяц, предоставить бесплатное питание и форму. Соискатель должен иметь удостоверение охранника шестого разряда, личный автомобиль, травматическое оружие, а также навыки рукопашного боя.