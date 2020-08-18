Специалисты назвали самые востребование вакансии в Курганской области

На данный момент в Курганской области ищут 546 преподавателей, в прошлом месяце на первом месте были врачи. Количество безработных учителей — 101. Месяцем ранее преподавателей требовалось на 66 человек меньше.

Второе место в списке самых востребованных профессий занимают водители. На рынке есть 370 вакансий при 680 свободных специалистах. На третьем месте находятся фельдшеры, акушеры и медсестры. В регион требуются 368 специалистов, свободных насчитывается около 46 человек.

Врачи расположились на пятом месте по надобности. Сейчас ищут 284 специалистов. Свободных медиков в районе всего двое. В прошлом же месяце не хватало порядка 526 докторов.

Для привлечения врачей к работе в регионах местные власти предложили им выплаты до 1,5 миллиона рублей.