Специалисты назвали самые пьющие и трезвые регионы России

В топ лидеров по количеству выпитого алкоголя также вошли Республика Коми и Магаданская область — 10,83 литра и 10,66 литра. Затем идут Удмуртия (9,91 литра) и Карелия (9,74 литра).

Наименьший уровень потребления алкоголя специалисты выявили в Чечне — 0,08 литра этанола на душу населения. Аналогичная тенденция наблюдается в соседних регионах — Ингушетии (0,14), Северной Осетии (0,54), Дагестане (0,73) и Кабардино-Балкарии (0,88).