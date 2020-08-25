Специалисты назвали регионы РФ с самой высокой зарплатой у врачей

Средняя зарплата в Чукотском округе у врачей составляет 190 663 рубля, в Ямало-Ненецком — 190 388 рублей. В Ненецком автономном округе средняя зарплата достигла 174 044 рубля, в Сахалинской области — 169 539, в Магаданской — 159 659 рубля.

Отмечается, что при этом самую низкую зарплату получают специалисты в Северо-Кавказском федеральном округе. Так в Северной Осетии врачи получают 43 753 рубля, в Ингушетии — 44 934, в Кабардино-Балкарии — 45 207, в Карачаево-Черкесии — около 47 723, а в Дагестане — 48 719 рублей.

Средняя заработная плата у врачей по России в период с января по март составила 81 974 рубля.

Отмечается, что не учитывались данные по руководителям организаций и их заместителям.