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    25 августа 2020, 11:10

    Специалисты назвали регионы РФ с самой высокой зарплатой у врачей

    Анастасия Кременчугская

    В пятерку регионов России с самыми высокими зарплатами врачей в 2019 году вошли Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Сахалинская область, Ненецкий АО и Магаданская область, говорится в данных Росстата. Об этом сообщил сайт «Ридус».
    Специалисты назвали регионы РФ с самой высокой зарплатой у врачей

    Средняя зарплата в Чукотском округе у врачей составляет 190  663 рубля, в Ямало-Ненецком — 190  388 рублей. В Ненецком автономном округе средняя зарплата достигла 174  044 рубля, в Сахалинской области — 169  539, в Магаданской — 159  659 рубля.

    Отмечается, что при этом самую низкую зарплату получают специалисты в Северо-Кавказском федеральном округе. Так в Северной Осетии врачи получают 43  753 рубля, в Ингушетии — 44  934, в Кабардино-Балкарии — 45  207, в Карачаево-Черкесии — около 47  723, а в Дагестане — 48  719 рублей.

    Средняя заработная плата у врачей по России в период с января по март составила 81  974 рубля.

    Отмечается, что не учитывались данные по руководителям организаций и их заместителям.

    Новости SMI.FM