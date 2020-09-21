Специалисты назвали регионы, где чаще страдают бессонницей

Оказалось, что чаще всего бессонницей страдают жители Москвы. На втором месте расположилась Пермь, а на третьем — Владивосток. В топ-5 также попали Екатеринбург и Казань. Челябинск занимает 10-е место.

«74% респондентов, попавших в выборку и страдающих от бессонницы, испытывают сложности с засыпанием, 12% опрошенных жалуются на нехватку сна, а 6% россиян указали на неглубокий и прерывистый сон», — пояснил Андрей Штыров, коммерческий директор агентства, проводившего исследование.

Меньше всего людей, страдающих от бессонницы, проживают в Махачкале, Иваново и Симферополе.

Большинство — 71% — связывают свою бессонницу со стрессом и переживаниями, 17% — с внешними шумами (дорога под окном, беспокойные соседи и так далее), 10% — с нарушением режима дня, 2% — с проблемами со здоровьем.