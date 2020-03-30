Специалисты назвали отрасли с наибольшим количеством рабочих мест

Первое место в списке занимает торговля и ремонт автомобилей и мотоциклов. Сообщается, что эти сферы являются одной категорией. В общей сложности там создали 300,9 тысячb рабочих мест.

Сфера обрабатывающих производств занимает второе место. В прошлом году там было создано 232,2 тысячи рабочих мест.

Далее идет строительная сфера — 173,2 тысячи рабочих мест, образование — 146,4 тысячи, госуправление, обеспечение военной безопасности и соцобеспечение — 139,7 тысячи мест.

Общее количество созданных рабочих мест — 1,98 миллиона.