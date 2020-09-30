facebook_pixel
    30 сентября 2020, 15:40

    Специалисты назвали лучшие марки пельменей

    Анастасия Кременчугская

    Специалисты Росконтроля провели исследование пельменей и назвали самый лучший продукт. Данные анализа есть в распоряжении сайта «Русская планета».

    Всего проверили продукты девяти брендов: «Ложкаревъ», «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени».

    К покупке рекомендовали продукты марок «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Мираторг». Специалисты высоко оценили качество этих пельменей, а также назвали их самыми мясными, однако лучшей маркой признали «Мираторг». Кроме того, к покупке также рекомендованы продукты «Мыс Алтая» и «Бийские».

    Изделия остальных продуктовых марок были признаны опасными для здоровья. В пельменях «Ложкаревъ» специалисты обнаружили сальмонеллы, а в марках «Останкинские», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени» — листерии.

    Эксперты также отметили, что у марки «Останкинские» самое толстое тесто, а наиболее тонкое — у пельменей марки «Ложкаревъ».

    Новости SMI.FM