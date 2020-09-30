Специалисты назвали лучшие марки пельменей

Всего проверили продукты девяти брендов: «Ложкаревъ», «Мираторг», «Мыс Алтая», «Бийские», «Останкинские», «Сибирская коллекция», «Стародворье», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени».

К покупке рекомендовали продукты марок «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Мираторг». Специалисты высоко оценили качество этих пельменей, а также назвали их самыми мясными, однако лучшей маркой признали «Мираторг». Кроме того, к покупке также рекомендованы продукты «Мыс Алтая» и «Бийские».

Изделия остальных продуктовых марок были признаны опасными для здоровья. В пельменях «Ложкаревъ» специалисты обнаружили сальмонеллы, а в марках «Останкинские», «Родные угодья» и «Чернышихинские пельмени» — листерии.

Эксперты также отметили, что у марки «Останкинские» самое толстое тесто, а наиболее тонкое — у пельменей марки «Ложкаревъ».