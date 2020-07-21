Специалисты назвали лучшие корма для кошек

Специалисты проверили корма на наличие ГМО, токсичных элементов, возбудителей инфекций, состав полезных веществ, питательную ценность, достоверность маркировки и другие показатели.

Эксперты отметили, что цена исследованных товаров зависит от их качества: чем дороже, тем лучше.

По информации специалистов, лучшей была признана торговая марка Acana. Корм Hills Science Plan и Sanabelle также оказался высокого качества.

Хуже показала себя продукция брендов Royal Canin, Kitekat, Brit Care и Whiskas. Главная претензия Роскачества к товарам этих брендов — отсутствие достоверной маркировки.

Во всех кормах были зафиксированы незначительные отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов (ВетПиН) по содержанию различных микроэлементов.

В продукции всего двух марок из семи содержание белка соответствует стандартам.

Во всех товарах зафиксировали неопасное для здоровья содержание антибиотиков и пестицидов.