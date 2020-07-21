facebook_pixel
    21 июля 2020, 12:27

    Специалисты назвали лучшие корма для кошек

    Анастасия Кременчугская

    Роскачество проверило сухие корма для кошек брендов Royal Canin, Acana, Whiskas, Sanabelle, Hills Science Plan, Kitekat, Brit Care. Об этом сообщил сайт «Известия».

    Специалисты проверили корма на наличие ГМО, токсичных элементов, возбудителей инфекций, состав полезных веществ, питательную ценность, достоверность маркировки и другие показатели.

    Эксперты отметили, что цена исследованных товаров зависит от их качества: чем дороже, тем лучше.

    По информации специалистов, лучшей была признана торговая марка Acana. Корм Hills Science Plan и Sanabelle также оказался высокого качества.

    Хуже показала себя продукция брендов Royal Canin, Kitekat, Brit Care и Whiskas. Главная претензия Роскачества к товарам этих брендов — отсутствие достоверной маркировки.

    Во всех кормах были зафиксированы незначительные отклонения от положений ветеринарных правил и нормативов (ВетПиН) по содержанию различных микроэлементов.

    В продукции всего двух марок из семи содержание белка соответствует стандартам.

    Во всех товарах зафиксировали неопасное для здоровья содержание антибиотиков и пестицидов.

    Новости SMI.FM