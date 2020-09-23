facebook_pixel
    23 сентября 2020, 14:03

    Специалисты назвали лекарство против старения

    Анастасия Кременчугская

    Ученые нашли необычное свойство витамина D. По данным исследования, он способен укреплять иммунитет, поддерживать в нормативном состоянии нервную систему, улучшать память, повышать работоспособность и помогать бороться с депрессией. Об этом сообщило радио Sputnik.
    Специалисты назвали лекарство против старения

    Совсем недавно медики выявили еще одно немаловажное для многих свойство холекальциферола. Витамин может отлично противостоять старению организма, написал «Царьград».

    Отмечается, что выработка вещества с годами снижается до 70%. В результате недостаток витамина D моментально отражается на состоянии кожи человека. Холекальциферол является защитным барьером для клеток от вредоносного воздействия извне. Он тонизирует, способствует выработке коллагена и сокращает количество морщин.

    Новости SMI.FM