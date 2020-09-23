Специалисты назвали лекарство против старения
Ученые нашли необычное свойство витамина D. По данным исследования, он способен укреплять иммунитет, поддерживать в нормативном состоянии нервную систему, улучшать память, повышать работоспособность и помогать бороться с депрессией. Об этом сообщило радио Sputnik.
Совсем недавно медики выявили еще одно немаловажное для многих свойство холекальциферола. Витамин может отлично противостоять старению организма, написал «Царьград».
Отмечается, что выработка вещества с годами снижается до 70%. В результате недостаток витамина D моментально отражается на состоянии кожи человека. Холекальциферол является защитным барьером для клеток от вредоносного воздействия извне. Он тонизирует, способствует выработке коллагена и сокращает количество морщин.