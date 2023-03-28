Общество 28 марта 2023, 13:42 Специалисты назвали главные ошибки, которые мешают похудеть

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Даже при интенсивных занятиях спортом вес порой не уходит, это происходит из-за ошибок, которые совершает худеющий. Об этом сообщил сайт Woman.ru.

Нужно помнить, что одной или пары тренировок в неделю в спортзале недостаточно. Рекомендуют двигаться все время, больше ходить и гулять на свежем воздухе. Также не стоит недооценивать калорийность продуктов. Следует учитывать каждый съеденный кусок, а также все напитки. Например, в стакане сока может быть очень много калорий.

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Как добавило ИА Nation News, важными факторами при похудении является полноценный здоровый сон и отсутствие стресса. Кроме того, при составлении рациона нужно сделать акцент на белок, из-за его недостатка вес может уходить медленно.

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