Московский НПЗ стал площадкой для международного конгресса «Синтезис» | 360°

Общество 08 сентября 2022, 21:54 Поделиться Telegram

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Viber Московский НПЗ стал площадкой для международного конгресса «Синтезис» Нефтепереработчики посетили Московский НПЗ в рамках конгресса «Синтезис»

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Московский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) стал площадкой для проведения международного конгресса «Синтезис». На столичном предприятии побывали полсотни представителей отрасти. Представители компании заявили, что до 2025 года планируют перейти на полностью безотходное производство.

Обсудить перспективы

Участники конгресса отметили — 2022-й стал годом перемен в нефтегазовой отрасли. Ведущие специалисты ищут способы сделать добычу более экологичной и эффективной. Столичный регион в этом смысле является драйвером развития.

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«Ну, эмоции переполняют. Потому что виден масштаб, видно, насколько все обновлено и насколько современные технологии. Завод просто качественно меняется», — рассказал замгендиректора ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Вадим Мартынов.

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Около 50 специалистов обсудили перспективы развития нефтеперерабатывающей отрасли не в кабинетах и переговорных, а на современном заводе. Опыт столичного НПЗ стал примером для многих предприятий страны.

«МНПЗ — прекрасная площадка для того, чтобы встретиться отраслевикам, представителям компаний-производителей оборудования, технологий, представителям науки», — подчеркнул директор конгресса по нефтепереработке и нефтехимии «Синтезис» Николай Ульянов. По его словам, завод стал идеальным местом для такого события.

План — безотходное производство

Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» является бессменным поставщиком топлива в столичный регион с 1938-го года.

За последние 10 лет предприятие стремительно поменялось — в рамках эко-модернизации обновили 80% оборудования, а также снизили расходы воды более чем в три раза.

«За нами сейчас находится комплекс глубокой переработки нефти, как вы можете заметить работы на нем продолжаются. По итогам завершения строительства данного комплекса мы откажемся от производства мазута и увеличим выработку товарных нефтепродуктов», — рассказал замгендиректора Московского НПЗ по производству Игорь Лохин. Он добавил, что предприятие снизило влияние на окружающую среду на 75%.

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