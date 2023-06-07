07 июня 2023, 17:21
Специалисты Минтруда напомнили о конфиденциальности информации из больничного листа сотрудника
Сотрудники не обязаны предоставлять больничный лист работодателю, вся содержащаяся в нем информация конфиденциальна. Об этом напомнили специалисты Минтруда, сообщил «ФедералПресс».
Также сотрудникам не нужно распечатывать больничный для отдела кадров, оповещение об открытии электронного документа и о любых изменениях в его статусе приходит работодателю автоматически.
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Отмечается, что информацией о заболеваниях и диагнозах должны владеть только пациент и врач.
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