Общество 07 июня 2023, 17:21 Специалисты Минтруда напомнили о конфиденциальности информации из больничного листа сотрудника

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Сотрудники не обязаны предоставлять больничный лист работодателю, вся содержащаяся в нем информация конфиденциальна. Об этом напомнили специалисты Минтруда, сообщил «ФедералПресс».

Также сотрудникам не нужно распечатывать больничный для отдела кадров, оповещение об открытии электронного документа и о любых изменениях в его статусе приходит работодателю автоматически.

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Отмечается, что информацией о заболеваниях и диагнозах должны владеть только пациент и врач.