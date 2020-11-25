Специалисты Минпросвещения создали соцсеть для школьников
Специалисты Минпросвящения России создали социальную сеть для школьников. Глава ведомства Сергей Кравцов пояснил, что она включена в проект, который называется «образовательным интернетом», информирует ТАСС.
«Мы создали фактически образовательный интернет, куда вошла своя социальная сеть для школьников», — процитировал его сайт URA.ru.
Помимо прочего, в разработку входят мессенджеры для родителей и учеников. Еще проект включает в себя систему видеонаблюдения и проверенный контент.
Министр отметил, что в настоящий момент порядка 70% детей обучаются очно. В целом закрытыми остаются лишь 0,08% заведений.