Общество 11 августа 2023, 16:10 Специалисты Минобрнауки: самые опытные преподаватели работают в вузах Хакасии и Сахалинской области

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Сахалинская область и Хакасия стали регионами с самыми опытными преподавателями в высших учебных заведениях. Об этом сообщил «Абзац» со ссылкой на данные специалистов Минобрнауки.

По статистике ведомства, доля педагогов с профессиональным стажем более 20 лет в этих регионах составила 69,6% и 68,4% соответственно. Меньше всего таких преподавателей в Ингушетии, Чечне и Карачаево-Черкессии.

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Отмечается, что всего в стране более 47% педагогов в вузах имеют стаж работы более 20 лет.