Специалисты МЧС разъяснили, как найти профессиональных психологов

В первую очередь надо обратить внимание на высшее психологическое образование государственного образца. Отмечается, что для оказания квалифицированной помощи недостаточно онлайн-курса по психологии или сертификата о прохождении тренинга.

«В процессе или спустя какое-то время после общения с психологом, даже если сама консультация была эмоционально сложной, должно становиться легче, лучше, свободнее, эмоциональное напряжение — снижаться», — указали в Центре экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС.

Кроме того, стоит отнестись с осторожностью к гарантии результата и обещаниям конкретного эффекта. Это либо маркетинговый ход, либо лукавство. Также за профессиональных психологов не стоит принимать эзотериков.

«В психотерапии результат зависит и от специалиста, и от клиента. Для перемен к лучшему именно сам человек проделывает работу со своей личностью: своими усилиями, действиями, готовностью меняться», — подчеркнули специалисты.