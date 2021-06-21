Специалисты МЧС посоветовали меньше курить в жару

В пресс-службе МЧС порекомендовали меньше курить и не употреблять очень холодные напитки в условиях жары. Об этом сообщил ТАСС.

«Газета.ru» отметила слова специалистов ведомства о том, что при жаре и смоге лучше больше времени проводить в помещении и каждый день делать дома влажную уборку. Также рекомендуется употреблять в течение дня не менее двух-двух с половиной литров прохладительных напитков, подсоленной воды, минеральной столовой негазированной воды и чая. Кроме того, следует принимать прохладительный душ с температурой воды не ниже +30°С.