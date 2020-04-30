Специалисты из университета имени академика И. П. Павлова начали лечить пациентов с COVID-19
Специалисты Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова заявили, что готовы помочь в лечении больных COVID-19. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на первого заместителя председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сарана.
Все необходимые документы для реализации данного проекта уже подписаны. Студенты готовы принять 150 пациентов из Петербурга, а также еще 100 из Ленинградской области. Об этом написало ИА Nation News.
Лечением будут заниматься и преподаватели университета.