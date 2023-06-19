19 июня 2023, 15:42
Специалисты из Нижнего Новгорода получили главную медицинскую премию России «Призвание»
Ученые из Нижнего Новгорода получили главную медицинскую премию России «Призвание» второй год подряд. Об этом написало ИА «Время Н».
Команда онкологов и дерматовенерологов Приволжского исследовательского медицинского университета разработала мобильное приложение «ПроРодинки», которое диагностирует меланому и рак кожи на ранних страдиях.
Реклама
«На сегодняшний день в приложении зарегистрировались почти 400 тысяч пользователей, зарегистрировано 700 тысяч обращений, выявлено 18 тысяч опасных новообразований», — сообщил журналистам ректор ПИМУ Николай Карякин.
Вторая команда получила награду за разработку подходов к проведению сложных операций на органах малого таза при онкологических заболеваниях.
Награды
Медицина
Реклама
Реклама