Общество 19 июня 2023, 15:42 Специалисты из Нижнего Новгорода получили главную медицинскую премию России «Призвание»

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Ученые из Нижнего Новгорода получили главную медицинскую премию России «Призвание» второй год подряд. Об этом написало ИА «Время Н».

Команда онкологов и дерматовенерологов Приволжского исследовательского медицинского университета разработала мобильное приложение «ПроРодинки», которое диагностирует меланому и рак кожи на ранних страдиях.

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«На сегодняшний день в приложении зарегистрировались почти 400 тысяч пользователей, зарегистрировано 700 тысяч обращений, выявлено 18 тысяч опасных новообразований», — сообщил журналистам ректор ПИМУ Николай Карякин.

Вторая команда получила награду за разработку подходов к проведению сложных операций на органах малого таза при онкологических заболеваниях.