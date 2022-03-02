Специалисты из Гвианского космического центра вернулись в Москву

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что первая группа российских специалистов вернулась в Москву из Гвианского космического центра Куру. Об этом написал RT со ссылкой на его Telegram-канал.

«В Москву из Гвианского космического центра (ГКЦ) вернулась первая группа российских специалистов-стартовиков и ракетчиков в составе 29 человек, оставшиеся 56 человек вылетают из ГКЦ в ближайшее время», — написал он.

После того, как Евросоюз запретил поставки товаров в Россию для использования в космической или авиационной промышленности, Рогозин сообщил о прекращении сотрудничества с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру.