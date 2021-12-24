Специалисты из Читы прибыли в Улан-Удэ для помощи в устранении аварии на ТЭЦ-1

Специалисты из Читы прибыли в Улан-Удэ для помощи в устранении аварии на ТЭЦ. Сейчас там продолжают идти восстановительные работы по устранению последствий аварии.

«В настоящее время на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 продолжаются восстановительные работы по устранению последствий аварии. В них задействовано порядка 70 человек, прибыли специалисты из производственных филиалов ПАО „ТГК-14“ Чита», — привело РИА «Новости» сообщение, опубликованное на сайте ТГК-14.

Ночью восстановили работу двух трансформаторов, уточнили в компании. Они подают электропитание для работы котлов. На полную мощность работают котлоагрегаты части среднего давления, параметры теплоносителя повышаются.

Накануне утром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло задымление из-за возгорания электропроводки. В результате пришлось отключить четыре котла теплоэлектроцентрали. Из-за аварии в столице Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня.

После аварии в зоне ограниченного теплоснабжения остались свыше 1,1 тысячи домов. Проблемы с подачей тепла остались у 95 тысяч человек. Власти Бурятии вместе с МЧС организовали мониторинг температуры на всех социально значимых объектах города.