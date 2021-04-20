Специалисты дали советы начинающим бизнесменам

Эксперты рассказали об ошибках начинающих бизнесменов в России. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

Во-первых, не строит начинать дело, которое предполагает продажу товара в крупных супермаркетах.

«Это высокие платежи за маркетинг, так, чтобы ваш товар увидели покупатели, а магазины обеспечили ему хорошее место в торговом ряду», — рассказал эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

Управляющий партнер AIS Евгений Ефанов добавил, что отсутствие конкуренции далеко не всегда означает успех.

«Очень много бизнесов ломается на том, что предприниматели вроде как видят пустую нишу, в которой можно продать огромное количество товаров или услуг, но забывают о главном этапе — нужно сначала сформировать потребность у той аудитории», — рассказал Ефанов.