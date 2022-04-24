Специалисты Авиалесоохраны России ликвидировали за прошедшие сутки 54 лесных пожара

За прошедшие сутки в регионах России было ликвидировано 54 природных пожара на площади 851 га, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Авиалесоохраны.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 23 апреля 2022 года в России ликвидированы 54 лесных пожара на площади 851 га», — говорится в сообщении.

Самая большая площадь природных пожаров зафиксирована в Приамурье, там горят леса на площади 150 га. В Забайкалье тушат четыре пожара, общая площадь которых составляет 137 га. Отмечены возгорания в Приморье, Свердловской области, Хабаровском и Пермском краях. В тушении пожаров участвовали 908 человек, 240 единиц техники и два самолета. Еще 27 воздушных судов задействованы для мониторинга ситуации.