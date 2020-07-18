Специалистов МЧС привлекли к ликвидации последствий непогоды в Подмосковье
К ликвидации привлекли силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), сообщили в пресс-службе ведомства.
В пострадавшие населенные пункты направили 483 специалиста и 78 единиц техники. За погодой следит развернутый оперативный штаб. Его специалисты наблюдают за прохождением неблагоприятных метеорологических явлений по области.
«В готовности находится группировка в составе 200 человек, 39 единиц техники, 10 плавательных средств», — подчеркнули в МЧС.
Для граждан приготовили пункты временного размещения — при необходимости туда эвакуируют население. Людей оповещают и информируют об изменениях в ситуации.
В Можайске вода размыла дорогу Ваулино — Бабаево, ее уже восстановили. В Наро-Фоминске для жителей подтопленных деревень пришлось организовывать лодочную переправу.