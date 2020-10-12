Специалист заметил рост спроса на клининг заводов в период пандемии

По его словам во время распространения COVID-19 почти все заводы перешли на сторонний клининг. Сироткин подчеркнул, что нельзя обойтись услугами только обычных уборщиц, когда речь идет о подобных организациях.

«В условиях пандемии — это особенно актуально. Предприятия обязаны соблюдать нормы по дезинфекции при уборке, и если до этого кто-то еще пользовался услугами штатных уборщиц с тряпками и ведрами, то сегодня этого недостаточно», — уточнил специалист.

Так, химические и металлургические заводы нуждаются в тщательной и очень качественной уборке. Дезинфекцией должны заниматься специально обученные люди. Работники клининговых получают аттестацию по охране труда, электробезопасности, пожарно-техническому минимуму, а также работам на высоте.