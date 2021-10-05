Специалист в сфере IT пояснил, кому нужны чужие фото из соцсетей

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров рассказал, что часто мошенники воруют фотографии пользователей из соцсетей и создают из них отдельные страницы, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, чаще всего незнакомые личности используются для выхода на друзей и знакомых жертвы и вымогательства от ее имени денег. Мошенники заполняют свой профиль не только украденными фотографиями, но и похищенной у пользователя информацией.

Кроме того, мошенник от лица этого человека может предлагать коммерческие услуги или привлекать друзей жертвы к опасным схемам.

«Например, часто злоумышленники просят заплатить какой-то налог — якобы с тех денег, которые вы получите в результате прохождения опроса или заполнения анкет на фейковой странице. На сайтах знакомств мошенники от лица девушек выпрашивают деньги у иностранцев и российских граждан взамен на якобы личные фотографии, шантажируют их. Бывают случаи, когда мошенники от лица девушки знакомятся с другими девушками, вступают в дружеские отношения, а затем предлагают совместно раздеться на камеру. Эти истории заканчиваются шантажом с вымогательством», — заключил Бедеров.