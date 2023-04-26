Общество 26 апреля 2023, 14:47 Специалист в области искусственного интеллекта Муратчаев: страхи РПЦ по «очеловечиванию» роботов преувеличены

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Комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детей РПЦ заявила о необходимости запрета «очеловечивания» программ и роботов при общении с живыми людьми. Такую инициативу прокомментировал специалист в области искусственного интеллекта Султансаид Муратчаев сайту телеканала «Звезда».

По словам эксперта, сегодня россияне не до конца понимают, когда общаются по телефону с реальными людьми, а когда — с роботами, поэтому маркировка при общении с искусственным интеллектом будет логичной.

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При этом страхи на фоне создания человеческих лиц для роботов немного преувеличены, нейросети не обладают такими же интеллектуальными способностями, подчеркнул Муратчев.