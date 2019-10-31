Специалист усомнился в повышении цен на электричество

«Известия»: тарифы на свет в России вырастут из-за договора по климату Подробнее

«В ближайшие пару лет ничего не будет. То, что Медведев ратифицировал, это должно было быть ратифицировано парламентом. Но решили ратифицировать постановлением правительства. Далее нужно разработать национальную систему учета. Затем — создать систему налогообложения, которая может быть как глобальной, так и национальной. При том, что если не вводить в текущей ситуации социально-ориентированную под Россию специфическую систему, то это не очень выгодно для страны. Поэтому в ближайшее время точно не будет ничего, либо это будет крайне неверная позиция властей. Я думаю, реальные сроки введения налогов, которые сильно повлияют на систему цен в национальной экономики, от десяти до пятнадцати лет», — пояснил Валерий Семикашев.

Ранее стало известно, что Россия намерена ратифицировать Парижское соглашение по климату, поэтому могут вырасти тарифы на электроэнергию. Также введение углеродного налога повысит ее стоимость до 50%.