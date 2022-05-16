facebook_pixel
    16 мая 2022, 07:40

    Специалист центра «Фобос» рассказал, ждать ли жару в июне

    Специалист центра «Фобос» рассказал, каким в России будет лето 2022 года

    Екатерина Виславская

    Климатическое лето в России начнется одновременно с календарным, рассказал в интервью радио Sputnik главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Специалист центра «Фобос» рассказал, ждать ли жару в июне

    Май в европейской части страны будет холодным, июнь — в пределах нормы. Для каждого города она своя, к примеру, в Москве +11,5 градуса ночью и +21,7 градуса днем. Стабильно теплая погода придет с началом июня. Осадков тоже будет не больше обычных значений, переувлажнение на 20-40% ожидается только на востоке европейской России.

    Затем начнется летняя жара. Температура воздуха будет немного превышать средние значения — в июле от половины до одного градуса, местами до двух, в августе местами до половины градуса.

    «Нас ждет умеренно теплое лето без экстремальных отклонений от многолетних значений», — предупредил Евгений Тишковец.