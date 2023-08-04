Общество 04 августа 2023, 15:25 Специалист Роскачества Раева: каждая партия арбузов проходит строгий контроль

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В России стартовал арбузный сезон, каждая партия проходит серьезный контроль перед тем, как попасть на магазинные полки. Об этом сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева сайту kp.ru.

По словам эксперта, отравиться некачественным арбузом в сезон практически невозможно. Расстройство желудка после его употребления может возникнуть только в том случае, если съесть чуть подкисший продукт на следующий день.

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Специалисты Роскачества посоветовали россиянам тщательно промывать арбуз с мылом и разрезать его только чистым ножом.