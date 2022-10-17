Специалист развеяла мифы о перманентном татуаже | 360°

Общество 17 октября 2022, 21:09 Специалист развеяла мифы о перманентном татуаже Мастер Евгения Худиева: перманентный татуаж — это не больно и не навсегда

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Женщины часто боятся перманентного татуажа, поскольку вокруг этой процедуры существует много мифов. В разговоре с Pravda.Ru мастер перманентного татуажа Евгения Худиева развеяла несколько неверных представлений о процедуре.

Во-первых, перманентный татуаж это не так больно, как принято считать. При выполнении процедуры используются современные анестетики, которые практически сводят на нет неприятные ощущения.

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Нет во время нанесения татуажа и большого количества крови, поскольку краска проникает только в поверхностные слои кожи, где нет большого количества сосудов. По той же причине перманентный татуаж — это не навсегда. Примерно через полтора-два года, в зависимости от обмена веществ, пигмент выцветает и его нужно обновлять (либо не обновлять, если татуаж успел надоесть).

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А вот быстро вывести пигмент лазером, наоборот, не получится. Чтобы избавиться от неудачного татуажа, понадобится несколько процедур лазерного удаления.