Специалист развеял миф о производстве плавленных сырков

Специалист молочного рынка Андрей Даниленко развеял миф об изготовлении плавленных сырков. Согласно распространенному мнению, этот продукт делается из отходов производства обычного твердого сыра.

«Часто говорят, что плавленый сыр делают из отходов от производства обычного сыра или что в его составе используется брак и нестандарт. На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт», — процитировало эксперта радио Sputnik.

Он уточнил, что есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обмануть потребителя. По словам Даниленко, это определяется благодаря экспертизе. Специалист отметил, что некачественный плавленый сыр встречается на полках магазина крайне редко. На прилавках можно встретить схожий продукт, но без молока в своем составе.