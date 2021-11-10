Специалист рассказал, с чем связан ввод платных подписок в Instagram

Операционный директор инфлюенс-маркетингового агентства HypeFactory Регина Цвырова объяснила причину ввода платных подписок в приложении Instagram. Специалист отметила, что это один из способов компании Meta возместить убытки из-за изменений в политике Apple при сборе данных пользователей, написала «Газета.ru».

«Эта инициатива позволит компенсировать колоссальные убытки от ограничения сбора данных IDFA», — отметила она. Сейчас пользователи системы iOS могут контролировать сбор этих данных и отключить IDFA самостоятельно.

«Теперь компания вынуждена искать новые способы заработка. Facebook, в отличие от Google и Apple, не производят собственные устройства, тем самым теряя возможность выйти на офлайн-рынок», — добавила эксперт.

В приложении Instagram уже представлена возможность делать stories для «лучших друзей». Внедрить новую функцию платных «эксклюзивных» stories не составит проблемы для компании.