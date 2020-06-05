Специалист рассказал, сколько экономит Петербург на отключении художественной подсветки

«А нельзя ли вернуть ночную художественную подсветку зданий и мостов. Ужасно больно ночью смотреть на такой город. Почему подсветка работает только до 23:00, а при этом парки, которые закрыты, освещаются всю ночь?» — написал Борис Подашев губернатору.

В Комитете рассказали, что график работы художественной подсветки был изменен из-за режима самоизоляции.

«Это решение было принято для оптимизации расходов бюджета Петербурга. Отключение подсветки в ночные часы позволит сэкономить за лето 13,6 миллиона рублей. Однако обычные уличные фонари будут работать без изменений», — объяснили специалисты.

В парках и садах же освещение работает и в ночное время ради безопасности жителей и гостей города. Тем более, что некоторые парки — транзитные, попасть туда может любой желающий в разное время дня и ночи.