Специалист рассказал, почему стоит запретить громкую музыки в общественном транспорте
Альбина Холгова, президент Национальной Ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу (НАДЭП), предложила запретить слушать в общественном транспорте аудио и смотреть видео без наушников. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, почему необходимо принять такую меру.
Холгова рассказала, что ее предложение основано на жалобах пассажиров общественного транспорта. Большинству не нравится, когда рядом с ним воспроизводят музыку или видео, не надев наушники.
Практика, которую предлагает НАДЭП, существует во многих европейских странах.
«В Швейцарии, например, в некоторых поездах запрещено слушать музыку в наушниках, если через них соседний пассажир слышит хоть какие-то звуки», — заявила эксперт по этике.
Коснется ли данный запрет музыкантов, выступающих в вагонах метро, пока неясно.