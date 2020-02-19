Специалист рассказал, почему стоит запретить громкую музыки в общественном транспорте

Холгова рассказала, что ее предложение основано на жалобах пассажиров общественного транспорта. Большинству не нравится, когда рядом с ним воспроизводят музыку или видео, не надев наушники.

Практика, которую предлагает НАДЭП, существует во многих европейских странах.

«В Швейцарии, например, в некоторых поездах запрещено слушать музыку в наушниках, если через них соседний пассажир слышит хоть какие-то звуки», — заявила эксперт по этике.

Коснется ли данный запрет музыкантов, выступающих в вагонах метро, пока неясно.