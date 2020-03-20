Специалист рассказал, почему не стоит запасаться крупами

Люди стали закупаться крупами в большом объеме из-за угрозы распространения коронавируса. Так как они боятся, что еды в магазинах не останется. Несмотря на то, что, например, гречка является продуктом долгого хранения, у нее также есть срок годности.

Черышева назвала и другую причину, по которой не стоит устраивать дома «стратегический запас» круп.

«Крупа, которая долго лежит, увлажняется, слеживается, приобретает запах и качества нездорового продукта. При большой влажности может появиться плесень. Более того, при неправильном хранении крупы нередко становятся достоянием грызунов и различных жуков и мошек, которые откладывают там свои личинки. Крупы важно хранить в проветриваемых помещениях и в целостных упаковках», — заявила она.

Паразитолог также отметила, что, если в одной упаковке завелись насекомые, остальные уже не удастся спасти. Тогда вам придется выкидывать не одну пачку, а все. Чернышева подчеркнула, что крупы нельзя хранить в целлофане, так как они должны дышать. Однако, есть паразиты, которые прогрызают и его.