Специалист рассказал об опасности малярийных комаров

«Если говорить про всю планету, то самая опасная, иногда смертельная инфекция, которую разносят комары — это малярия. На территории России они тоже широко распространены. В течение сезона любого человека за пределами города многократно кусают малярийные комары», — приводит слова ученого РИА ФАН.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из-за гибели рыб гамбузий может увеличиться количество малярийных комаров. По словам Марьинского, повода для паники нет, так как название насекомого не говорит о том, что оно всегда является переносчиком болезни. Специалист отметил, что малярийные комары могут заразить человека только в том случае, если являются носителями болезни. Если они ей не заражены, то укус такого насекомого не страшен.

«На юге России когда-то были очаги малярии, но проведенные еще в XIX веке работы по осушению болот позволили решить эту проблему. Сегодня в России бывают точечные, очень небольшие вспышки малярии. Ее могут завезти из тропических регионов», — рассказал специалист.

Марьинский также отметил, что отличить обычного комара от малярийного крайне сложно, обычный человек вряд ли заметит разницу. Он рассказал, что переносить болезни могут и обычные комары. Например, в южных регионах России они могут быть разносчиками личинок одного из вида гельминтов — дирофилярии.