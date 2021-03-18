Специалист рассказал об опасности использования технологии «Умный дом»

С улучшением качества жизни, когда приборами можно управлять на расстоянии голосом, приходят новые угрозы. Информация и биометрические данные, которые отправляют устройства, могут быть перехвачены злоумышленниками.

«По этим данным злоумышленник может узнать многое о человеке. Но это не самый большой риск, который приносит в наш мир умная бытовая техника. Дверные звонки, камеры и микрофоны, подключённые к интернету, позволяют мониторить наши действия из любой точки мира в режиме реального времени», — рассказа агентству «Прайм» Павел Мясоедов.

Включение умных лампочек расскажет о перемещении человека по квартире, датчик на дверях даст информацию, когда хозяин покинул свое жилье. Этой информацией могут воспользоваться воры. Мясоедов отметил, что в некоторых случаях помещение можно заблокировать снаружи, что окажется опасным для жизни и здоровья.

Эксперт добавил, что с каждым годом защита умных устройств от взлома становится все сильнее.

«Но сегодня в сфере интернета вещей наблюдается большое отставание в части безопасности. Ни производители, ни сторонние компании не предлагают достаточно надёжных антивирусов и систем защиты», — сказал он.

Он посоветовал сохранять осторожность, пока развитие технологии «умных вещей» набирает обороты, и не загружать в нее слишком много информации. умный