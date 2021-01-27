Специалист рассказал о восстановлении имен героев битвы за Ленинград

«В этот батальон я попал судьбоносным случаем. Совершенно неожиданно. Я тогда даже не имел представления о поисковом деле. Была реформа командного состава. Лейтенантов заменили прапорщиками. Так я попал сюда по распределению. Теперь это моя жизнь», — подчеркнул Бойко.

По его словам, «война не закончена, пока не захоронен последний солдат». Чтобы восстановить имя солдата, необходимо выполнить тяжелую работу. Речь идет об обращении в администрации, военно-учетные органы, а также общении с жителями.

Бойко отметил, что в этом деле помогают коллеги, гражданские поисковики и единомышленники. В стороне не остаются и добровольцы из дальних регионов, среди которых Кировская, Смоленская области и даже Украина. Поисковики обязательно пытаются связываться с родственниками найденного бойца, однако им это не всегда интересно.

Военнослужащий добавил, что одни из самых трогательных моментов, когда вдруг обнаруживается именная вещь погибшего красноармейца с личной подписью. Благодаря такой находке намного быстрее устанавливается имя солдата.