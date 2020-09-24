Специалист рассказал о плюсах новых правил поверки бытовых счетчиков

Исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала о плюсах новых правил поверки бытовых счетчиков. По ее мнению, благодаря им сократится число мошенничеств.

Так, зайдя в единую базу, можно посмотреть, когда проходила поверка и когда будет следующая. Разворотнева отметила, что благодаря сайту граждане смогут быстро узнать данные в случае необходимости и не потерять важную информацию, сообщил «Пятый канал».

«Кроме того, все допущенные к эксплуатации приборы учета также заносятся в единый резерв. Это позволит снять напряжение между потребителями, собственниками приборов учета и ресурсоснабжающими организациями», — подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что часто возникают споры из-за того, что собственники поставили в доме прибор учета на тепло, а его не вводят в эксплуатацию по причине несоответствия требованиям.

Напомним, что по новым правилам юридически значимым подтверждением поверки служит лишь электронная регистрация. Бумажные свидетельства будут выдаваться собственникам по их требованию.