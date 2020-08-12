Специалист рассказал о двух главных причинах пожаров в жилых домах

Председатель совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества Григорий Попов рассказал о двух главных причинах пожаров в жилых домах.

По его словам, главным фактором, из-за которого происходит возгорание в 40% случаев, является неосторожное обращение с огнем, информирует РИА ФАН.

«Это курение, неправильная топка печей, детские шалости с огнем и так далее. Практически 50% пожаров происходят из-за действия или, в случае с детьми, бездействия взрослых», — пояснил Попов.

Вторая распространенная причина возникновения пожара — неисправная проводка в зданиях. Нередко возгорание возникает из-за короткого замыкания, перегрузки в сети, неверного выбора автомата защиты или неправильного использования электроприбора.