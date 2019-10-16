Специалист рассказал, о чем забывают приемные родители

Мэри Джо Спенсер, детская медсестра в групповой практике терапевтов Университета Миннесоты, объяснила, что самым большим камнем преткновения в практике усыновления становятся завышенные ожидания приемных родителей. Иногда виной этому могут быть недостаточная информированность.

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«Зачастую приемные родители не осознают того, что у нового члена семьи за плечами есть целый багаж негативного опыта. Если в доме есть и другие дети, взрослые порой ждут того, что приемный ребенок сразу интегрируется и начнет с ними ладить. Однако для него все не так просто, как может показаться», — объяснила Спенсер.