Специалист рассказал, можно ли обмануть полиграф

Обмануть полиграф реально, но это сложно. Методы из интернета могут сыграть с россиянами плохую шутку, считает профайлер-полиграфолог Илья Степанов. Большинство советов из разряда «как обмануть детектор» пишут сами полиграфологи. По этой причине специалист сразу же вычислит авторов двухходовки.

Главная цель компаний, использующих такую технику на этапе собеседований, — выявить классические факторы риска. Соответственно, чаще всего работодатели интересуются причинами увольнения с предыдущего места и наличием алкогольно-наркотической зависимости. Также они хотят узнать, сливал ли кандидат какую-то информацию конкурентам — был ли промышленный шпионаж. Девушек иногда спрашивают по поводу планирования беременности. А то может случиться так, что они откликнулись на вакансию только ради декретных выплат в дальнейшем.

Тестирование на полиграфе должен проводить только специалист в этой области. Настоящий профессионал считывает ложь в основном по визуальным реакциям человека. Сам аппарат — просто дополнение к итоговому заключению эксперта.

Подобное тестирование в основном проходят люди, несущие материальную ответственность за что-то. Также на полиграфе проверяют тех, занимает высокие позиции, — во избежание коррупции в организациях. Об этом рассказал президент портала Superjob Алексей Захаров.

Специалист посоветовал россиянам отказаться от собеседования с использованием полиграфа, если имеется выбор между несколькими компаниями. Речь идет о тех ситуациях, когда технику используют только в качестве «модной игрушки». В таких компаниях даже честные ответы кандидата не помогут ему заполучить должность.