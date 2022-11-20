Общество 20 ноября 2022, 07:15 Специалист рассказал, как повысить свой кредитный рейтинг Замгендира маркетплейса «Сравни» Грибков: восстанавливается спрос по кредитам РИА «Новости»

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Спрос по кредитам возвращается к прежним показателям. Для того, чтобы претендовать на лучшие условия от банков, надо улучшить свой кредитный рейтинг. Об этом RT рассказал заместитель генерального директора финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Грибков.

По его словам, рынок кредитования для физических лиц оперативно восстанавливается. Ставки для клиентов сейчас находятся на уровне января-февраля текущего года.

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Чтобы повысить свой рейтинг в первую очередь нужно узнать текущий показатель. Чем выше значение, тем больше шансов получить наиболее выгодное предложение. Узнать персональный рейтинг можно в мобильном приложении крупных банков.

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Рейтинг повышается при своевременной оплате открытых кредитов и закрытии кредитной карты в беспроцентный период. При отсутствии кредитной истории на необходимый товар лучше брать в рассрочку.

«Вовремя закройте ее, чтобы показать свою ответственную позицию по выплатам. Также старайтесь не обращаться за микрокредитами», — рассказал Грибков.

Ранее в российских банках рассказали, что около половины отказов в выдаче ипотечного кредита связано с плохой кредитной историей потенциального заемщика. А 10% не выдают ипотеку из-за наличия иностранного гражданства при неподтвержденном месте работы.