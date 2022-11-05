Специалист рассказал, как пользоваться смартфоном в холодное время года | 360°

Общество 05 ноября 2022, 07:31 Специалист рассказал, как пользоваться смартфоном в холодное время года RT: зимой гаджеты лучше носить под теплой одеждой и доставать только ненадолго Pxhere

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Низкие температуры плохо влияют на гаджеты. Об этом RT рассказал заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.

«Длительное использование телефона на морозе оказывает негативный эффект в первую очередь на аккумулятор. Его емкость снижается, и заряд держится меньше», — сказал он.

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При экстремально низких температурах, ниже -40 градусов, может пострадать и дисплей. А после попадания из холода в теплое помещение важно не допустить появления конденсата — он негативно влияет на электронику. Это если гаджет находился на морозе более 30 минут. Так что телефон стоит носить под теплой одеждой и доставать только на непродолжительное время.

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Ранее враче рассказали, что теплая одежда и лечебная физкультура помогут избежать обострения заболеваний опорно-двигательного аппарата осенью. Речь идет про артрит, артроз, остеохондроз и различные воспаления мышц и сухожилий.