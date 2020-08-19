Специалист рассказал, как голые люди в раздевалках влияют на психику детей

По словам эксперта, мальчика можно брать в женскую раздевалку лишь до трех лет, так как к этому возрасту ребенок уже начинает четко понимать различие полов.

«Детская психика не готова к восприятию голого тела взрослого человека. Ребенок должен сам познать свое тело и развиваться органически. С ним можно разговаривать о гендерных различиях мальчиков и девочек и использовать абстрактные материалы, показывающие эти различия. Но когда дело касается голых людей в общественных местах, тут встает еще и вопрос дальнейшей культуры поведения ребенка», — пояснила Пугач.

Также она отметила, что девочке до пяти-шести лет необходима помощь в туалете. Если она находится с папой, то тут встает вопрос: в мужской или женский ее вести? Специалист рекомендует ходить в туалет для инвалидов в таком случае. Если его нет, то лучше идти в женский, так как там не писсуаров, благодаря чему девочка не увидит голого мужчину.